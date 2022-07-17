Дома, где жили Есенин и Булгаков отремонтируют в столице

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Дом 3 2-й Павловском переулке Карта всех событий

Специалисты проведут ремонт трех зданий, где жили и останавливались Есенин, Булгаков, Скобелев и другие литераторы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 17 июля.

Один дом расположился во 2-м Павловском переулке. Он был пострен в 1910 году и в период с 1914 по 1915 года здесь арендовал две комнаты Сергей Есенин. Кроме того, будет отремонтирован еще одно здание, связанное с поэтом — дом 33 по Староконюшенному переулку. В обоих строениях специалисты проведут реставрационные работы и заменят инженерные системы.

Дом 24/1 на Пречистенке связан с именем Михаила Булгакова. Здесь жили дяди писателя и герой профессор Преображенский из повести «Собачье сердце». В здании уже заменили лифт в первом подъезде. Далее специалистам предстоит замена лифта во втором подъезде, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в рамках столичной программы капремонта жилого фонда проходят работы в двух домах 1955 года постройки, входящих в неоклассический ансамбль района Сокол. На данный момент проходят работы по ремонту фасадов и крыш.