Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дома, где жили Есенин и Булгаков отремонтируют в столице

Александр Афонин
Город
Дома, где жили Есенин и Булгаков отремонтируют в столице
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Дом 3 2-й Павловском переулке Карта всех событий

Специалисты проведут ремонт трех зданий, где жили и останавливались Есенин, Булгаков, Скобелев и другие литераторы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 17 июля.

Один дом расположился во 2-м Павловском переулке. Он был пострен в 1910 году и в период с 1914 по 1915 года здесь арендовал две комнаты Сергей Есенин. Кроме того, будет отремонтирован еще одно здание, связанное с поэтом — дом 33 по Староконюшенному переулку. В обоих строениях специалисты проведут реставрационные работы и заменят инженерные системы.

Дом 24/1 на Пречистенке связан с именем Михаила Булгакова. Здесь жили дяди писателя и герой профессор Преображенский из повести «Собачье сердце». В здании уже заменили лифт в первом подъезде. Далее специалистам предстоит замена лифта во втором подъезде, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в рамках столичной программы капремонта жилого фонда проходят работы в двух домах 1955 года постройки, входящих в неоклассический ансамбль района Сокол. На данный момент проходят работы по ремонту фасадов и крыш.

дома капремонт Писатели
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Только попкорном зрителя не заманишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Все мнения
О проекте