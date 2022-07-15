Капитальный ремонт двух домов 1955 года завершат осенью в Москве

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, улица Куусинена, 19к2 Карта всех событий

В рамках столичной программы капремонта жилого фонда проходят работы в двух домах 1955 года постройки, входящих в неоклассический ансамбль района Сокол. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

— Важно бережно и качественно воссоздать первозданную красоту этих домов, являющихся украшением Северного округа столицы. Мы разрабатываем уникальные проекты по капитальному ремонту каждого объекта, что позволяет специалистам учесть все особенности архитектуры, подобрать идеально подходящие материалы и технологии, — сказал замглавы ведомства Владимир Кожиченков.

По его словам, на данный момент проходят работы по капитальному ремонту фасадов и крыш. Уже выполнена промывка плоскостей от накопившихся загрязнений, расшивка швов и тщательная вычинка кирпичной кладки.

В настоящее время проходят нанесение антигрибковой защиты и замена облицовочной плитки в тех местах, где она повреждена или значительно изношена. Также в рамках капремонта фасада зданий будет произведена замена входных групп.

Вместо старых дверей будут установлены современные, эстетичные, комфортные и безопасные. Ремонтные работы, как уточняется, планируется завершить уже осенью.

Осенью в Таганском районе специалисты завершат работы по капитальному ремонту жилого дома конца XIX века. На финальном этапе планируется обновить штукатурный слой и окрасить фасад здания.

28 июня сообщалось, что специалисты в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда в Головинском районе ведут работы по обновлению дома 1948 года постройки. Капремонт планируется завершить осенью 2022 года.