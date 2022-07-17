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Выставка, посвященная 80-й годовщине начала Сталинградской битвы, стартовала в Музее Победы

Александр Афонин
Город
Выставка, посвященная 80-й годовщине начала Сталинградской битвы, стартовала в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы открылась выставка, посвященная 80-летию начала Сталинградской битвы. В ее экспозиции представлено более 100 раритетов. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщили в пресс-службе усреждения.

Гости музея смогут познакомиться с историей сражения и ее людьми. Перед ними предстанут полевая форма и бинокль начальника артиллерии Красной армии Николая Воронова. Также впервые будут показаны личные вещи летчика, командовавшего авиационным полком штурмовиков на Сталинградском фронте Леонида Чумаченко.

— В ходе Сталинградской битвы Воронов являлся представителем Ставки ВГК на Донском, Юго-Западном, Воронежском фронтах, участвовал в проведении операции «Кольцо», по результатам которой ему было присвоено высшее воинское звание маршала артиллерии, — говорится в сообщении.

Кроме того, в экспозиции представлены фотографии и личные вещи пленных немецких офицеров. Например, посетители смогут увидеть шапку и перчатки фельдмаршала Паулюса.

До этого сообщалось, что Музей Победы подготовил онлайн-программу в день 80-летия начала Сталинградской битвы. На сайте культурной площадки зрителей ждут виртуальная экскурсия, видеоинтервью с участниками битвы и кинопоказ.

Сталинградская битва Выставки Музей Победы
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