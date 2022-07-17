МИД Сербии направил ноту протеста Хорвати на фоне запрета Вучичу посетить Ясеновац

Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел (МИД) Сербии направило ноту протеста Хорватии из-за запрета посещения бывшего концлагеря Ясеновац сербскому лидеру Александру Вучичу. Об этом в воскресенье, 17 июля, заявил глава сербского МИД Никола Селакович.

— Министерство иностранных дел шокировано антицивилизационным и антиевропейским решением властей Хорватии о невозможности для президента Сербии посетить мемориальный комплекс Ясеновац, — сказал он.

Селакович добавил, что руководство Сербии назвало решение Загреба скандальным. По его словам, правительство страны намерено принять ответные меры, которые будут соответствовать международному праву.

Отмечается, что министерство будет ожидать ответа от руководства Хорватии до 17 сентября. До этой даты они должны предоставить возможность Вучичу посетить Ясеновац и возложить цветы к мемориалу, передает РИА Новости.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Александру Вучичу стоит готовиться к бегству на территорию России после его заявлений о специальной операции на Украине. По его словам, Белград начал «слишком много о себе думать».