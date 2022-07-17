В Госдуме пообещали сокрушительный ответ в случае ударов по Крымскому мосту

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ВСУ получат ответный сокрушительный удар, от которого они не смогут оправиться, если будут нанесены удары по Крымскому мосту. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в воскресенье, 17 июля.

— Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия, — сказал парламентарий.

Он добавил, что ответственность также понесут и США, поставляющие вооружения Украине. Крымский мост и инфраструктура Крыма надежно защищены, и у России есть все возможности, чтобы поставить на место американские власти, которые перешли все дозволенные границы, подчеркнул депутат.

Шеремет также призвал американцев вернуть США «цивилизованный облик» и «прогнать режим Байдена», сообщает РИА Новости.

16 июля представитель украинского ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Украина может использовать американские ракеты для нанесения ударов по Крыму. Так, он дал утвердительный ответ на вопрос журналиста о том, могут ли ВСУ применить РСЗО HIMARS и М270 для удара по целям на территории полуострова.