Синоптик спрогнозировал осеннюю погоду в Москве на следующей неделе

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

С понедельника, 18 июля, в Московском регионе ожидается прохладная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 17 июля.

— Нас отбросит чуть ли не в начало сентября. Погода будет напоминать раннюю осень, — сказал синоптик.

Он добавил, что рабочая неделя будет дождливой. Так, в понедельник, 18 июля, в столице ожидаются дожди с грозами.

При этом температура воздуха в Москве днем составит до плюс 22 градусов, а в области — 18–23 градуса выше нуля. Во вторник, 19 июля, воздух прогреется до 22 градусов.

Самым холодным днем станет среда, 20 июля, когда в Москве температура днем будет составлять 20 градусов, а в области — 21. В четверг, 21 июля, потеплеет, но также будут дожди, а в пятницу, 22 июля, воздух прогреется до плюс 25 градусов, передает слова Тишковца RT.

17 июля стало известно, что в ближайшие часы в столичном регионе ожидается ухудшение погодных условий: дождь, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

В связи с этим городские службы были переведены в соответствующий режим работы, также на дежурство вышли аварийные бригады. В их обязанности войдут оперативный выезд на место поломки линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов.