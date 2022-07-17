Парапсихолог назвала четыре мужских имени, с которыми сложно строить семьи

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Парапсихолог Маргарита Велесова перечислила мужские имена, с обладателями которых сложно построить брак.

Виктор

Представители этого имени постоянно хотят новых побед, поэтому могут переходить из одного брака в другой для того, чтобы самоутверждаться. При этом партнерша всегда должна давать Виктору понимание того, что он ее добивается.

Роман

Роман — романтичная и любвеобильная натура, но одновременно жестокая. Это заключается в том, что он не задумывается о чувствах своих избранниц, поэтому часто разбивает им сердце. Роману также часто нужно что-то новое для поддержания длительных отношений.

Анатолий

Обладатели данного имени очень ревнивы. Женщины, в свою очередь, не могут постоянно находиться в атмосфере вечных претензий, поэтому разрывают с такими мужчинами отношения.

Артем

Мужчины под именем Артем склонны к неуверенности в себе, поэтому создают отношения сразу с несколькими женщинами. В начале Артем показывает свои лучшие качества и сильные стороны, но когда такая маска спадает, то женщины понимают, что им не хватает надежности, и уходят, передает Пятый канал.

Эксперты составили топ-4 женских имен, обладательницы которых способны испортить жизнь мужьям, даже не прилагая к этому никаких усилий. Так, жизнь с Екатериной наполнена ловушками и опасностями.