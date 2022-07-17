Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным в Иране

Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в рамках запланированного визита в Иран. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера в воскресенье, 17 июля.

— Президент проведет двустороннюю встречу со своим российским коллегой, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 19 июля состоится VII встреча Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном, которая пройдет в Тегеране. В рамках мероприятия будут рассмотрены двусторонние отношения, возможные шаги по расширению сотрудничества, а также региональные и глобальные вопросы.

Кроме того, в этот день пройдет VII трехсторонний саммит в Астанинском формате с участием президентов Турции, России и Ирана, сообщает РИА Новости.

11 июля Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом. Так, был продолжен обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара готова внести свой вклад в достижение мира на Украине. Он особенно подчеркнул важность срочного объявления о прекращении огня.