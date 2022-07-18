Бирюков: Благоустройство Конюшковской улицы выполнили на 40 процентов

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Конюшковская улица Карта всех событий

Благоустройство Конюшковской улицы в ЦАО выполнили на 40 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 18 июля.

— Обновление Конюшковской улицы позволит завершить в целом благоустройство этого квартала, основная задача — сделать ее более комфортной для местных жителей и пешеходов, сохранив при этом транзитную функцию, — рассказал он.

По словам Бирюкова, специалисты на 65 процентов завершили устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии, также ведется прокладка дополнительной водосточной сети.

В настоящее время стартовали работы по асфальтированию дворовых территорий, вскоре рабочие заменят покрытие проезжей части и сделают парковочные карманы. На данной территории появятся небольшие пространства для отдыха с удобными лавочками, также там высадят свыше 50 деревьев и почти 40 кустарников.

17 июля сообщалось, что в Басманном, 1-м Басманном и Рязанском переулках в рамках комплексного благоустройства Красносельского района установили новые фонари.

Новые фонари имеют Г-образную форму и объединили в одном корпусе светильники и опоры. В ходе работ специалисты демонтировали старые кабельные линии, а новые убрали под землю.