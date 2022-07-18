Более 29,4 миллиарда рублей сэкономила Москва на экспертизе цен в госзакупках

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Москва в первом полугодии сэкономила 29,4 миллиарда рублей благодаря внедренной в систему госзакупок технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК(Д)). Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в понедельник, 18 июля.

— Кроме того, еще около 0,4 миллиарда рублей удалось сэкономить благодаря проверкам НМЦК(Д) межведомственной рабочей группы. Всего за первое полугодие 2022 года экспертами было выдано свыше 2,1 тысячи заключений, — сказал представитель мэрии.

Проведением экспертизы, как уточняется, занимается Аналитический центр Москвы. Исключение составляют закупки по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам.

Экспертами центра в первом полугодии было выдано свыше 1,8 тысячи заключений. Заявленная сумма закупок составила 425,4 миллиарда рублей, а проведение экспертиз позволило Москве сэкономить свыше 22,2 миллиарда рублей.

14 июля председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева сообщила, что развитие возможностей столичного портала поставщиков помогает широкому кругу заказчиков и исполнителей.

Она также добавила, что по итогам первых шести месяцев объем поставок на столичном портале поставщиков вырос на 15 процентов. Такие результаты могут говорить о росте предпринимательской сферы города.