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Деятельность Североатлантического альянс представляет опасность для развития мира на планете. Такое мнение выразил в понедельник, 18 июля, директор Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван для газеты People's Daily.

Эксперт добавил, что человечеству следует проявлять бдительность в отношении альянса. Рассуждая о деятельности организации, Ван выделил «семь смертных грехов» НАТО.

По словам директора, первым «грехом» служит проявление расизма. Он отметил, что среди стран Евросоюза преобладает менталитет «превосходства своей цивилизации». В качестве примера автор приводит победу Советского союза во Второй мировой войне, однако он проиграл в Холодной войне.

Далее следует установка идеологии во главу политики. Так, Североатлантический альянс является стратегическим инструментом США, однако Китай будет наоборот — соперником.

Третьим «грехом» является игнорирование норм международного права. По мнению Вана, это ярко проявилось во включении Финляндии в состав организации. Кроме того, среди проблем НАТО эксперт выделяет односторонность взглядов, продвижение блоковой политики, распространение менталитета холодной войны и отклонение от собственных, ранее заявленных целей, передает «Известия».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что инструкторы НАТО руководят Вооруженными силами Украины в зоне боевых действий. Он выразил уверенность, что среди руководителей европейских стран остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато.