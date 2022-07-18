Лавров заявил, что НАТО руководит украинскими боевиками «на земле»

Фото: МИД РФ

Инструкторы НАТО руководят Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне боевых действий. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Причем натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно «на земле». Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато, — написал он в своей статье для «Известий».

Глава российского МИД также отметил, что в Североатлантическом альянсе и Европейском союзе никто не остановил «заигравшегося» командующего ВВС ФРГ генерала Инго Герхартца, который заявил о необходимости готовится к применению ядерного оружия.

— Молчание Европы наводит на мысль о том, что она забывает о роли Германии в своей истории, — добавил Лавров.

9 июля официальный представитель МИД РФ Захарова обвинила госсекретаря США Блинкена в сочинении небылиц об изоляции Сергея Лаврова на G20. Она отметила, что для оправдания собственных неудач он распространяет подобные слухи о российском министре.