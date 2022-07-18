Новый клиентский центр МосгорБТИ открылся в центре Москвы

Фото: Mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В центре столицы открыли новый клиентский центр Московского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 18 июля.

Как рассказал глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман, физические и юридические лица могут заказать услуги технической инвентаризации, кадастровые и геодезические работы, проекты и эскизы перепланировок, оценка недвижимости, а также копии архивов, все виды справок и выписок.

Центр работает по адресу: Малый Гнездниковский переулок, дом 9, строение 7. Он открыт с 08:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 08:00 до 15:45 в пятницу. Посетители могут предварительно записаться на прием на сайте бюро, отмечается на сайте.

— Мы стараемся создавать комфортные условия не только для пользователей электронных сервисов, но и для тех, кто хочет прийти в офис и оформить заявку очно. Открытие клиентского центра позволит расширить географию оказания услуг клиентам, предпочитающим интернет-заказу реальное общение в зоне приема, — отметил генеральный директор ГБУ «МосгорБТИ» Александр Кинев.

11 июля стало известно, что в МосгорБТИ появились новые услуги для контроля проведения ремонтных работ и расчета смет.