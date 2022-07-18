Спрос на бесплатные тренинги службы занятости для предпринимателей вырос на 60 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

За последние полгода бесплатные образовательные мероприятия центра занятости населения «Моя работа», посвященные открытию собственного дела, посетили около 11 тысяч человек. Это на 60 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы видим, что многие москвичи задумываются об открытии своего дела, но не знают, с чего начать. Нередко трудности вызывают регистрация, организация документооборота, юридические, налоговые и кадровые вопросы, бухгалтерия и делопроизводство. Для того, чтобы помочь горожанам начать свой бизнес, московская служба занятости проводит бесплатные тренинги и мастер-классы. С начала этого года в них приняли участие около 11 тысяч жителей столицы — это на 60 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, — отметила она.

Заммэра добавила, что специалисты службы занятости содействуют будущим предпринимателям в продвижении на рынке, поиске клиентов, выходе на окупаемость.

Для планирующих открыть свое дело на базе центра «Моя работа» проводят 20 регулярных образовательных мероприятий. Встречи посвящены разным темам, среди них самозанятость, профориентация в бизнесе и поиск идей, также проводятся вебинары и тренинги по организации бизнес-процессов. Кроме того, специалисты проводят разборы конкретных сфер деятельности. Каждый месяц на встречи приглашаются эксперты и бизнес-коучи.

За последние полгода центр провел 34 подобных мероприятия, резюмировала Ракова.

До этого сообщалось, что специализированный центр занятости «Моя карьера» подготовил на июль цикл образовательных мероприятий, посвященных трудоустройству и открытию своего дела. На занятиях москвичи узнают, как произвести впечатление на собеседовании и среди прочего научатся составлять резюме.