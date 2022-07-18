Плановая проверка готовности систем оповещения пройдет в Москве 20 июля

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Ежегодная плановая проверка готовности систем оповещения населения пройдет в столице 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В этот день с 10:40 до 12:00 во всех районах города последовательно прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением «Внимание всем!». Уточняется, что звуковые сигналы продлятся не более одной минуты. Информация также поступит в эфир теле- и радиоканалов — на экранах появится сообщение «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!», которое озвучит диктор.

Такая тренировка нужна для отработки своевременного информирования жителей и действий экстренных и оперативных служб в случае, если возникнет чрезвычайная ситуация, в том числе природного и техногенного характера. На сайте отметили, что в последний раз проверка готовности систем оповещения в столице проводилась наряду с другими регионами страны в октябре прошлого года в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

Управление региональной системой оповещения населения города осуществляет Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. В нем организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала Пожарно-спасательного центра столицы, оперативного персонала системы 112 и оперативного дежурного Правительства Москвы.

12 июля сообщалось, что за первые шесть месяцев 2022 года подразделения столичного пожарно-спасательного центра ликвидировали более тысячи пожаров и спасли почти 500 человек.