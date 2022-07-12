Больше тысячи пожаров потушили в Москве с января по июнь

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За первые шесть месяцев 2022 года подразделения Пожарно-спасательного центра Москвы ликвидировали более тысячи пожаров и спасли почти 500 человек. Об этом во вторник, 12 июля, сообщила пресс-служба московского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

— С начала года аварийно-спасательные и пожарно-спасательные отряды участвовали в ликвидации 9 тысяч 340 происшествий, в том числе 1 тысячи 137 ДТП, потушили 1 тысячу 110 пожаров. <…> С начала года работниками подразделений пожарно-спасательного центра спасено 473 человека, — сказано в сообщении.

Также известно, что пожарные и спасатели выезжали на водные происшествия и поисково-спасательные работы 49 раз, а также более 7,2 тысячи раз оказывали социальную помощь москвичам. Также 274 раза спасатели помогали городским службам и животным, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно произошел пожар в доме на улице Спиридоновке в ЦАО. Возгорание произошло на балконе и частично в комнате в одной из квартир на седьмом этаже. Оперативные действия спасателей позволили не допустить распространения огня.