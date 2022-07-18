Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным в рамках саммита G20

Александр Афонин
В мире
Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным в рамках саммита G20
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выразила готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20 после ее избрания на пост премьер-министра. Об этом она заявила в понедельник, 18 июля, в ходе теледебатов.

— Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор, — сказала она.

Отмечается, что подобный вопрос был задан и остальным участникам дебатов. Так, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт заявила, что в нынешней ситуации откажется от встречи с российским лидером. Экс-глава минфина Риши Сунак отметил, что вовсе не будет принимать участие в саммите, если там будет министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Накануне Пенни Мордонт заявила, что в случае избрания на пост главы кабмина она возглавит усилия Запада против России. Политик добавила, что на посту премьер-министра она продолжит политику подавшего в отставку Бориса Джонсона касательно Украины.

международный саммит Владимир Путин встреча
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Только попкорном зрителя не заманишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Все мнения
О проекте