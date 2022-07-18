Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным в рамках саммита G20

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выразила готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20 после ее избрания на пост премьер-министра. Об этом она заявила в понедельник, 18 июля, в ходе теледебатов.

— Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор, — сказала она.

Отмечается, что подобный вопрос был задан и остальным участникам дебатов. Так, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт заявила, что в нынешней ситуации откажется от встречи с российским лидером. Экс-глава минфина Риши Сунак отметил, что вовсе не будет принимать участие в саммите, если там будет министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Накануне Пенни Мордонт заявила, что в случае избрания на пост главы кабмина она возглавит усилия Запада против России. Политик добавила, что на посту премьер-министра она продолжит политику подавшего в отставку Бориса Джонсона касательно Украины.