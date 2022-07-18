Компаниям из Москвы предложили принять участие в программе для выхода на рынки стран БРИКС

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Открыт прием заявок на участие в международной программе Open БРИКС. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития.

К участию в бесплатной международной программе приглашаются технологические компании, желающие развивать бизнес на новых рынках и получившие выручку в последнем отчетном периоде.

По словам главы департамента Алексея Фурсина, в программе смогут принять участие 150 команд. За 10 недель эксперты помогут им спроектировать сценарии развития бизнеса в странах БРИКС, скорректируют продуктовые линейки и разработают модели продаж. У самых активных участников будет возможность представить свои проекты потенциальным инвесторам из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Кроме того, на Open БРИКС выступят спикеры из Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и Ирана. Также запланированы практики с трекерами, питчинги, нетворкинг с представителями технологического бизнеса и венчурных фондов, инвесторами и бизнес-ангелами, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Заявки на участие можно подать на сайте Агентства инноваций Москвы до 10 сентября. Результаты отбора будут объявлены 20 сентября.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина 7 июля сообщила, что московские предприниматели смогут представить свою продукцию в дружественных странах в рамках бизнес-миссий, которые проводит Московский экспортный центр (МЭЦ). Мероприятие стартует 31 августа в Узбекистане. При этом с 7 по 9 сентября в рамках выставки KazBuild в Казахстане пройдут переговоры с потенциальными импортерами товаров московских строительных компаний.