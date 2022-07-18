В Германии заявили, что Европе надо готовиться к роспуску НАТО

Фото: Depositphotos

Странам Евросоюза следует готовиться к роспуску Североатлантического альянса и начать проводить политику, которая не основана на взгляде США. Об этом заявила в понедельник, 18 июля, депутат Бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

— На текущий момент это может показаться жителям Германии утопичным, однако нашей долгосрочной задачей должен стать роспуск НАТО и его замена системой коллективной безопасности, которая будет всецело нацелена на разоружение и сотрудничество, — сказала она.

Депутат добавила, что интересы Евросоюза и США сильно противоречат по украинскому вопросу. По ее словам, Вашингтон готов идти до последнего, чтобы добиться поражения Москвы. В связи с этим Европе нужно отказаться от подстраивания под Соединенные Штаты.

Кроме того, ситуация с Украиной говорит о необходимости России в жизни ЕС. Дагдален отметила, что построить мир в Европе без Москвы может оказаться трудной задачей, передает ТАСС.

До этого директор Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван выразил мнение, что деятельность НАТО представляет опасность для развития мира на планете. Рассуждая о работе организации, эксперт выделил «семь смертных грехов» альянса.