Загрутдинов: Детский сад на 200 мест откроется на юго-востоке Москвы

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Дубровский проезд, 7 Карта всех событий

Здание детского сада на 200 мест в районе Южнопортовый готовят к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Детский сад площадью более трех тысяч квадратных метров появится по адресу Дубровский проезд, дом 7. По словам главы департамента, уже завершены отделочные работы, выполнен монтаж оборудования и мебели, завершается благоустройство территории.

— Здание отличается современным архитектурным обликом. Фасады облицованы металлическими панелями с декоративными фигурными выступами, которые будут служить цветовыми акцентами, — рассказал Загрутдинов.

В новом детском саду будут помещения для столовой, медицинского кабинета, музыкального зала, кладовой, комнаты для развивающих и физкультурных занятий, кабинеты логопеда и психолога и другие. На уличной территории установят игровые площадки с навесами для прогулок, а также общую спортивную площадку.

12 июля Загрутдинов сообщил, что строительство детского сада с бассейном на 275 мест по программе реновации в Бескудниковском районе планируется завершить до 2026 года.