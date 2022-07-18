Более 80 машино-мест будут сданы в аренду на северо-западе Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Соколово-Мещерская улица, 14 Карта всех событий

Город выставил на торги более 80 машино-мест в районе Куркино. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

На городские торги выставлено 84 места для автомобилей, которые находятся на подземной отапливаемой парковке по адресу Соколово-Мещерская улица, дом 14.

— В настоящее время на торги выставлен 61 лот. В их число входят как отдельные парковочные места, так и объединенные, которые включают сразу два или три машино-места. Стоянка находится внутри жилого массива рядом с Новокуркинским шоссе, недалеко от МКАД и Ленинградского шоссе, — рассказал Щербаков.

Он добавил, что приобрести можно 39 отдельных мест для парковки площадью от 11,3 до 16,8 квадратного метра. Еще 21 лот объединяет по два машино-места рядом, еще один включает сразу три. Глава департамента отметил, что такие объекты могут быть удобны для владельцев нескольких автомобилей или крупногабаритного транспорта.

Торги пройдут в форме открытых электронных аукционов, отмечается на официальном сайте мэра Москвы. Принять участие в них могут все желающие, прием заявок завершится в период с 3 по 10 августа.

До этого сообщалось, что представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые смогут арендовать у города восемь помещений по льготной ставке.