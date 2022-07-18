Ученые сообщили, что летучие мыши обладают уникальной долгосрочной памятью

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Дикие летучие мыши имеют удивительную долгосрочную память. Они способны помнить определенные звуки в течение нескольких лет. Об этом сообщили специалисты из Смитсоновского института тропических исследований.

В ходе эксперимента специалисты клали еду на динамики, чтобы мыши знали звук, который приводит к лакомству. Когда для животных ничего не было, исследователи включали другие мелодии.

Ученые повторили подобный эксперимент через четыре года. Оказалось, что летучие мыши помнили звук, который играл из колонок «с едой», перелает ФАН.

Способность летучих мышей учиться и сохранять информацию означает, что, когда они охотятся на лягушек, свою основную добычу, им не нужно постоянно переучиваться, какие лягушачьи звуки, указывают на то, что лягушка подходит для еды или, наоборот, ядовита, или слишком велика для переноски.

Сообщается, что специалисты намерены продолжить исследования. Ученых интересует объем памяти у животных и то, что вызывает долговременную или кратковременную память, какие условия способствуют для разной продолжительности памяти, передает argumenti.ru.

В центре столицы заметили летучих мышей. Об этом в среду, 8 июня, рассказал зоолог Николай Дроздов. По его словам, появление этих животных в городе является сезонным явлением.