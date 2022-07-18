Школу на 2100 мест введут в Новой Москве в 2023 году

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Троицк Карта всех событий

Новую общеобразовательную школу с подъездной дорогой построят в Троицке в 2023 году. Она будет рассчитана на 2100 мест. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

— Школы и сады, как и вся социалка, что мы возводим в ТиНАО, соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды. Это признают специалисты отрасли, учителя, родители и дети. Учреждения занимают серьезные позиции в рейтинге лучших школ Москвы, — отметил Жидкин.

Помимо этого, он отметил, что инфраструктурные объекты строятся по индивидуальным проектам. По его словам, они отличаются оригинальным дизайном, удобным, функциональным внутренним пространством, высоким уровнем комфорта.

Также Жидкин рассказал, что в новой школе обустроят просторные классы с необходимым для обучения оборудованием, методические кабинеты и специальные мастерские, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно стало известно, что школа, строящаяся инвестором в рамках реорганизации бывшей промзоны «Октябрьское Поле» по проекту комплексного развития территорий (КРТ) «Индустриальные кварталы», готова на 75 процентов.