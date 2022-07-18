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Ликвидировано возгорание автосервиса в поселке Марьино

Араз Салехов
Происшествия
Ликвидировано возгорание автосервиса в поселке Марьино
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
Россия, Москва, поселение Филимонковское, посёлок Марьино, Кнутовская улица, вл1 Карта всех событий

Сотрудники пожарной службы ликвидировали пожар в автосервисе в поселке Марьино. Об этом в понедельник, 18 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ Москвы.

По данным ведомства, ночью 18 июля на пост МЧС поступило сообщение о возникшем пожаре на втором этаже и кровле автосервиса. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Само здание расположено по адресу улица Кнутовская, владение 1.

Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы в течение часа ликвидировали огонь. Однако в ходе происшествия пострадал человек. Он был передан бригаде скорой помощи.

Накануне в Северо-Западном административном округе (СЗАО) столицы произошло возгорание в квартире по адресу Туристская улица 6, корпус 3. Пострадавших в результате инцидента не оказалось.

МЧС Новая Москва огонь ликвидирован
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