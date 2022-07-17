В СЗАО произошло возгорание в квартире
Загорание в квартире по адресу Туристская улица 6к3 в Северо-Западном административном округе (СЗАО) столицы произошло в ночь на воскресенье, 17 июля.
Открытое горение было зафиксировано очевидцами из окна и с балкона одной из квартир, нарушено остекление. По информации «Вечерней Москвы», полученной от источников в оперативных службах, в настоящее время огонь перебросился на другие этажи. Информации о хлопке на данный момент не поступало. Пострадавших в результате инцидента нет.
В минувший четверг, 14 июля, газовики ликвидировали возгорание на газопроводе, которое произошло на строительной площадке на улице Удальцова в ЗАО Москвы.
Уточняется, что возгорание произошло в результате механического повреждения газопровода низкого давления при проведении подготовительных работ для сноса дома 49 на улице Удальцова. В ведомстве подчеркнули, что воспламенение было незначительным и не представляло угрозы.
14 июля сообщалось, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар в реабилитационном центре на западе столицы в районе Кунцево. Возгорание случилось на 2-й Мякининской улице, 10.