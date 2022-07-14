Пожар в реабилитационном центре на западе Москвы потушили

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, 2-я Мякининская улица, 10 Карта всех событий

Пожар в реабилитационном центре на западе столицы, в районе Кунцево, ликвидировали сотрудники МЧС. Об этом в четверг, 14 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание случилось на 2-ой Мякининской улице, 10. Было эвакуировано 45 человек. Площадь пожара составляла 150 квадратных метров.

12 июля пожар произошел в в пятиэтажном доме на улице Гримау. Очаг возгорания произошел на балконе четвертого и пятого этажей.