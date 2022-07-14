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Реабилитационный центр загорелся на западе Москвы на площади 150 «квадратов»

Юлия Курганова
Происшествия
Реабилитационный центр загорелся на западе Москвы на площади 150 «квадратов»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, 2-я Мякининская улица, 10 Карта всех событий

Пожар произошел в реабилитационном центре на западе столицы, в районе Кунцево. Об этом в четверг, 14 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар случился на 2-ой Мякининской улице, 10.

Уточняется, что возгорание произошло в чердачном помещение двухэтажного здания. Эвакуировано 45 человек.

Площадь пожара составляет 150 квадратных метров.

12 июля пожар произошел в в пятиэтажном доме на улице Гримау. Очаг возгорания произошел на балконе четвертого и пятого этажей.

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