Ликвидировано возгорание газопровода на западе Москвы

Фото: Мосгаз

Россия, Москва, улица Удальцова, 49 Карта всех событий

Газовики ликвидировали возгорание на газопроводе, которое произошло на строительной площадке на улице Удальцова в ЗАО. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе АО «Мосгаз».

Уточняется, что возгорание произошло в результате механического повреждения газопровода низкого давления при проведении подготовительных работ для сноса дома 49 на улице Удальцова. В ведомстве подчеркнули, что воспламенение было незначительным и не представляло угрозы.

Огонь оперативно ликвидировали специалисты аварийно-спасательного формирования «Мосгаза». Отмечается, что указанный дом отключен от газа и расселен, передает агентство городских новостей «Москва».

14 июля сообщалось, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар в реабилитационном центре на западе столицы в районе Кунцево. Возгорание случилось на 2-й Мякининской улице, 10.

Было эвакуировано 45 человек. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Всего за первые шесть месяцев 2022 года подразделения Пожарно-спасательного центра Москвы ликвидировали более тысячи пожаров и спасли почти 500 человек.