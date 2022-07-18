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Специалисты расскажут о работе мозга в лектории «Здоровая Москва»

Антон Махов
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Специалисты расскажут о работе мозга в лектории «Здоровая Москва»
Фото: Unsplash
Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

На эстраде «Солнечная» в Измайловском парке проведут бесплатную дискуссионную лекцию «Здоровая Москва», тема лекции — «Договариваемся с мозгом в современном мире. Как эффективно учиться, работать, развиваться?». Об этом в понедельник, 18 июля, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

На лекции расскажут о влиянии работы мозга на качество нашей жизни, особенностях процесса обучения и восприятия мира с точки зрения медицины и физиологии. В рамках мероприятия будут беседовать эксперты. Это член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева Алла Гехт и профессор биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова доктор биологических наук Вячеслав Дубынин. Модератором дискуссии станет актриса и телеведущая Алла Довлатова.

Гостям также расскажут, как работает человеческий мозг и что нужно делать, чтобы сохранить его функции надолго. Специалисты расскажут, могут ли внешние факторы влиять на качество памяти и многое другое, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно специалисты назвали дозу алкоголя, которая нарушает когнитивные функции мозга.

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