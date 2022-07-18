Врач предупредил об опасности кондиционера

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Врач-физиотерапевт Филипп Глубоков рассказал о вреде кондиционера.

По его словам, кондиционеры могут нанести серьезный вред здоровью при неправильном использовании.

Если человек долго сидит под кондиционером, у него могут застудиться нервы.

— Это чревато невритами, невропатиями. И тогда это будет не только боль, это может быть еще и нарушение подвижности. Самое знаменитое – это невропатия лицевого нерва. Когда у человека практически половина лица становится как неподвижная маска. Это приводит не только к тому, что он больше не может активно работать мимикой, — отметил эксперт в комментарии МИР 24.

Также у людей могут появиться боли в спине, головные боли.

Кроме того, в кондиционерах могут заводиться опасные для здоровья бактерии, которые могут привести к тяжелым заболеваниям.

Ранее, согласно результатам опросов, стало известно, что только 60 процентов офисных работников сообщили, что у них есть кондиционер на работе, 22 процента отметили, что в офисе имеется вентилятор, передает Life.ru.

Остудить помещение без кондиционера в жаркую погоду можно тазом с холодной водой и льдом. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.