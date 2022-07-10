Столичный врач рассказал, как остудить помещение без кондиционера

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Остудить помещение без кондиционера в жаркую погоду можно тазом с холодной водой и льдом. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

— Если нет кондиционера, то можно включать вентилятор. Если нет вентилятора, нужно открывать окна и двери для проветривания, устраивая сквозняк, покидая на это время помещение. Можно поставить на подоконник таз с холодной водой и льдом и при нагревании менять ее, — сообщил он.

Медик отметил, что если человек находится в жарком помещении в офисе, где нет возможности принять холодный душ, то нужно поддерживать питьевой режим. Также следует одеваться в жару в максимально легкую и просторную одежду, еще можно время от времени ополаскивать лицо холодной водой и протирать смоченным в холодной воде полотенцем зоны подмышек и грудь, сообщает РИА Новости.

Кардиолог Анастасия Лебедева предупредила, что жара может изменить действие лекарств. Поэтому гулять, работать в огороде, планировать походы в магазин следует до 11 часов или после 17 часов дня. Медик отметила, что пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару нужно чаще находиться в прохладном помещении.