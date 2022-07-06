Кардиолог предупредила, что жара может изменить действие лекарств

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Действие лекарств может измениться у людей с болезнями сердца и сосудов под влиянием высокой температуры на улице. Поэтому гулять, работать в огороде, планировать походы в магазин следует до 11 часов или после 17 часов дня. Об этом сообщила заместитель главного внештатного специалиста-кардиолога департамента здравоохранения Москвы Анастасия Лебедева.

— В жаркую погоду пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями надо быть внимательными к своему организму. Ведь под воздействием высоких температур меняется тонус сосудов, по-другому могут действовать лекарственные препараты. С потом выделяется значительное количество важных микроэлементов, которые отвечают за регуляцию сердечного ритма, а при обильном потоотделении кровь становится более густой и склонной к тромбозам, — пояснила она.

Медик отметила, что пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару нужно чаще находиться в прохладном помещении. Не стоит появляться на солнце в период его высокой активности.

Лебедева уточнила, что самую большую опасность высокие температуры представляют для здоровья пожилых маломобильных пациентов.

— Если у вас есть такие родственники, нужно обеспечить прохладу в помещении, где они находятся. При отсутствии кондиционера следует установить вентиляторы, завесить окна во избежание попадания прямых солнечных лучей, напоминать о необходимости пить воду, потому что при цереброваскулярных заболеваниях пациент не всегда испытывает жажду даже при недостатке жидкости в организме, — предупредила кардиолог.

Специалист добавила, что питание в жаркую погоду должно быть легким, полноценным, включать большое количество овощей и фруктов, следует избегать фастфуда и газировок, передает РИА Новости.

Терапевт Екатерина Есакова рассказала, стоит ли продолжать тренировки в жару. По ее мнению, здоровым людям прерывать тренировки в жару не нужно. Временно воздержаться рекомендуется тем, у кого наблюдаются скачки давления, аритмия, онкологические заболевания, обострение хронических заболеваний.