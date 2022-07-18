Ясновидящая Райдос дала прогноз для всех знаков зодиака на неделю

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Экстрасенс Виктория Райдос рассказала о том, что ждет представителей всех знаков зодиака с 18 по 24 июля.

Для Овнов на этой неделе важно спешить, но не торопиться. Какие-то дела будут продвигаться максимально быстро, но главная задача — не потерять нить событий и не допустить ошибок, которые приведут к фатальным последсвтиям. Возможны скандалы с домочадцами.

Тельцы должны обратить внимание на семью, на тех людей, которые действительно дороги.

— Если вы давно с ними не созванивались, не налаживали контакты, то пообщайтесь с ними. Возможно, появится информация, которая была от вас ранее скрыта. Это неделя выхода из застоя, — рассказала экстрасенс в новом выпуске на своем YouTube-канале.

У Близнецов начало недели будет интересным, появится осознание, куда двигаться, но в середине недели деньги могут быть потеряны или отданы не туда, куда нужно.

У Раков неделя будет богата на финансы, предложения и подарки. К представителям знака вернется часть потерь, отданная когда-то. Вселенная может делать проверки деятельности Раков, поэтому нужно быть внимательным.

У Львов неделя начнется с апатии, недовольства собой, своим телом, своей жизнью. Оно будет не только зреть, но и прорастать внутрь. Все это нужно решить конструктивным способом. В конце недели появится ясность, куда смотреть и двигаться дальше.

Девы должны уделить внимание своему здоровью и интуиции. Они смогут заразить окружающих новыми идеями, которые позволят преумножить капитал.

Весы проявят жесткость в отстаивании своих взглядов. На этой неделе на кого-нибудь придется нападать, давать отпор в сфере финансов.

У Скорпионов произойдет потеря самоуважения, окружающие могут проявлять неприязнь. Мироощущение будет не самым приятным, а в конце недели произойдет переоценка ценностей.

Стрельцы получают радость, приятные новости и наполняются энергией. Но издалека появится негативный фон, кто-то будет раздражать. Можно спокойно отмахнуться от таких людей как от навязчивой мухи и посвятить все внимание только себе.

Козерогов будут терзать муки выбора, произойдет переоценка ценностей. Много времени нужно уделить старым контактам, которые будут возникать как грибы после дождя.

У Водолеев начнется новый этап «строительства» результата, будь то покупка новой недвижимости или построение любовных отношений.

Рыбам на этой неделе важно обойтись без фантазий, которые могут сбить с верного пути. Иллюзии могут сослужить медвежью службу. Нужно разрешить фантазиям быть, но все оценивайте с точки зрения трезвого ума. Необходимо находиться максимально в реальности.

Астролог Татьяна Лукашевич рассказала, чего лучше не делать в полнолуние. Нужно отказаться в этот день от плановых операций, косметологических манипуляций и отложить все начинания на период растущей Луны.