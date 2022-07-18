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Чехия предложила Евросоюзу пересмотреть основы отношений с Россией

Александр Афонин
В мире
Чехия предложила Евросоюзу пересмотреть основы отношений с Россией
Фото: flickr/minoritenplatz8

Странам Европейского союза необходимо пересмотреть основы отношений с Россией и учесть новые угрозы. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза в понедельник, 18 июля.

— Я призову в своем выступлении подумать о том, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России. Я думаю, что пора пересмотреть нашу политику и меры по отношению к России, — сказал он.

Министр добавил, что обсуждение данного вопроса может пройти на предстоящей встрече глав МИД Евросоюза в Праге, которое пройдет в конце августа.

Липавский отметил, что в настоящее время существует ряд основных принципов, на которых основаны отношения ЕС и России. По его словам, их следует обновить и адаптировать к новой реальности, передает РИА Новости.

До этого депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что странам Евросоюза следует готовиться к роспуску НАТО и начать проводить политику, которая не основана на взгляде США. Она отметила, что ситуация с Украиной говорит о необходимости России в жизни ЕС.

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