Пьяный водитель на Audi сбил насмерть четырех пешеходов в Башкортостане

Фото: t.me/V_Sevastyanov

В башкирском селе Бакалы пьяный водитель за рулем Audi сбил насмерть четырех пешеходов. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил глава ГИБДД Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

По его словам, авария произошла в пятом часу утра на 5-м километре объездной дороги села Бакалырано. Четыре девушки вышли из кафе и прошли от него всего 60 метров. В этот момент на скорости 110 километров в час в них въехал 23-летний местный житель.

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— Пешеходы скончались до приезда скорой медицинской помощи. Освидетельствование водителя показало 0,333 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, — написал Севастьянов в своем Telegram-канале.

Также стало известно, что в столице около 13,5 тысячи водителей за полгода привлечены к ответственности за пьяное вождение или отказ от освидетельствования. Так, столичное управление ГИББД уточняет, что 6424 водителя привлечены за езду в пьяном виде, 6307 автолюбителей — отказались от медицинского освидетельствования.