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Ветераны-спортсмены Московского гребного клуба приняли участие в Открытом чемпионате Белоруссии

Оксана Васильева
Общество
Ветераны-спортсмены Московского гребного клуба приняли участие в Открытом чемпионате Белоруссии
Фото: пресс-служба мероприятия

С 13 по 16 июля 2022 года в городе Брест прошел очередной Открытый чемпионат Белоруссии по гребле академической, в котором приняли участие ветераны-спортсмены Московского гребного клуба.

От москвичей делегацию возглавил Юрий Зеликович. На воду за Москву вышли экипажи 4х и 4- микс, которые заняли первые места в своих заездах на 1000 метров. Второе место забрали ветераны-спортсмены из Казани, а бронза досталась ВМФ ЦСКА.

Прошедшая гонка стала первой в истории для Московского гребного клуба, который принял приглашение белорусской стороны. Этот первый опыт демонстрирует особое отношение к ветеранам-спортсменам, поскольку соревнования прошли в рамках Открытого чемпионата Белоруссии.

По окончании соревнований, прошла церемония награждения победителей. После спортсмены посетили мемориальный комплекс Брестская крепость, где почтили память героев-защитников Великой Отечественной Войны.

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