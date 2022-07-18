Гастроэнтеролог сообщил, что продукты с витамином C запускают выработку коллагена

Фото: depositphotos

Употребление продуктов с витамином C в составе способствует естественной выработке коллагена в организме. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Врач пояснил, что коллаген представляет собой нитевидный белок, который составляет основу соединительной ткани. Данный элемент необходим для костей, зубов, волос и других частей тела человека.

Как добавил Вялов, при правильном питании и достаточном поступлении микроэлементов коллаген вырабатывается организмом в нужном количестве, а также поступает с пищей.

В частности, это вещество в больших количествах содержится в бульонах, курином мясе, яичном белке, рыбе и морепродуктах. Кроме того, рекомендуется включить в рацион овощи и фрукты с большим содержанием витамина С, который запускает ферменты для естественной выработки коллагена, передает Nation News.

До этого Сергей Вялов рассказал, чем лучше заправлять окрошку.