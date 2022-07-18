Москвичам рассказали о сферах применения искусственного интеллекта в Москве

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Виртуальные ассистенты используются практически во всех сферах городского хозяйства Москвы. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

С помощью искусственного интеллекта можно пригласить мастера или оплатить услуги ЖКХ. С 2014 года голосовой помощник общегородского контакт-центра обрабатывает звонки граждан на горячие линии, консультируя по темам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, оказания госуслуг и отвечая на вопросы о режиме работы городских учреждений.

Его речь почти не отличается от человеческой, а точность распознавания слов составляет 96 процентов.

Сообщают, что сейчас база знаний робота содержит ответы по более чем 230 темам. Известно, что за восемь лет голосовой помощник обработал свыше 81 миллиона обращений горожан.

Другим применением ИИ является чат-бот на портале mos.ru, который в тестовом режиме начал работу в 2020 году. За это время москвичи воспользовались его помощью более двух миллионов раз, обратившись в онлайн-чат службы поддержки сайта.

Подобным образом работает чат-бот на портале поставщиков, где сегодня зарегистрированы более 268 тысяч предпринимателей со всей России.

Он может подсказать, как зарегистрироваться на сайте или как правильно подписать оферту. Он также порекомендует полезные сервисы и поможет найти документы, устанавливающие правила проведения закупок. В базе знаний робота более 600 статей.

Наряду с чат-ботом на портале работает и нейросеть. Она помогает пользователям, которые размещают в каталоге сведения о своем товаре.

Другим онлайн-инструментом ИИ является сервис на портале ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) под названием «Индивидуальная траектория развития». Он помогает разобраться во всем многообразии обучающих мероприятий.

В свою очередь сервис «Интерактивный помощник» помогает сориентироваться в существующих мерах поддержки, в том числе антикризисных и финансовых.

Жители более 87 процентов столичных многоэтажек уже присоединились к платформе «Электронный дом». Сервис включает в себя приложение «Электронный дом Москвы» и сайт. Платформа позволяет проводить общие собрания собственников онлайн, устраивать опросы среди соседей и общаться с ними в чатах и многое другое, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно молодые шахматисты столицы сыграли против искусственного интеллекта.