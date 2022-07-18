Около 700 человек проверили здоровье в подмосковных парках в минувшие выходные

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С начала акции более четырех тысяч человек проверили свое здоровье в подмосковных парках, из них почти 700 человек — в минувшие выходные, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

С июня в регионе стартовала акция «Проверь здоровье в парке». В минувшие выходные сделать это можно было в 26 округах — в Балашихе, Ленинском, Волоколамске, Воскресенске, Дмитрове, Долгопрудном и других.

Многие отметили удобство подобных передвижных комплексов, так как человеку не надо записываться на прием к специалисту, идти в поликлинику. В данном случае можно совместить прогулку и проверку здоровья.

Жители региона могут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови. Помимо этого, желающие могли пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение продолжить модернизацию сферы здравоохранения в регионе и обновление первичного медицинского звена. Так, следует уделить особое внимание поиску новых специалистов для медучреждений, передает РИАМО.

До этого сообщалось, что более 87 тысяч жителей Подмосковья прошли углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции.