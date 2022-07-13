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Свыше 85 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после коронавируса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Свыше 85 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после коронавируса
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 87 тысяч жителей Подмосковья прошли углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции.

— С начала года углубленную диспансеризацию в Подмосковье прошли свыше 87 тысяч человек, в том числе 28 тысяч — старше 60 лет, — рассказала первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Пройти обследования можно в поликлинике по месту проживания. Сделать это можно через два месяца после болезни.

В рамках первого этапа медики проводят общий и биохимический анализ крови, рентген-исследование органов грудной клетки, а также проверят степень насыщения крови кислородом.

Затем проводится КТ легких, эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Подобные обследования необходимо проходить даже после легкого течения болезни, так как возможны скрытые последствия, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с ковидом сообщили, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве связан с распространением неопасных субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон».

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