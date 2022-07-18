Диетолог перечислила варианты полезных перекусов для диабетиков

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Для людей с диабетом подготовка правильных перекусов — важный пункт их ежедневного рациона. Об этом рассказала врач общей практики, диетолог Анна Роенкова.

По словам врача, существует множество здоровых перекусов для пациентов с сахарным диабетом. При этом у них сохраняется уровень глюкозы в крови в пределах нормы.

Так, отличным вариантом перекуса станут вареные яйца. К ним можно добавить свежий огурец или салатные листья.

Также подойдет натуральный йогурт с фруктами без добавления сахара. Это быстро усвояемый белок и витамины, полезные микроэлементы из фруктов, а также клетчатка.

Будут полезны сухофрукты, в них много пектина, который необходим для нормализации водно-жирового обмена в организме.

Для перекуса можно выбрать орехи. Они дают быстрое насыщение, содержат полезные жиры, магний и другие полезные микроэлементы и витамины. Единственное, что следует помнить: надо быть аккуратным с количеством — не больше 20–50 граммов за раз, передает aif.ru.

Сахарным диабетом во всем мире страдает более 400 миллионов человек. При этом существуют скрытые признаки недуга, которые возникают на ранней стадии заболевания у людей с первым и вторым типом диабета.