Диетолог Соломатина назвала полезные свойства сезонного арбуза

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Сезонные арбузы содержат в себе большое количество полезных свойств и оказывают положительный эффект на организм, об этом рассказала диетолог Елена Соломатина «Вечерней Москве».

По словам эксперта, арбуз состоит из структурированной воды, благодаря чему процесс усвоения жидкости организмом протекает проще.

— Арбуз хорошо утоляет жажду и предотвращает обезвоживание в летнюю жару. В нем содержится много калия, который оказывает мочегонный эффект. Он промывает организм и положительно воздействует на почки и желчный пузырь, — сообщила диетолог.

Кроме того, арбузы содержат высокое количество магния, который положительно влияет на нервную систему человека: оказывает успокоительный эффект, расслабляет сосуды, понижает давление и снимает спазмы.

В свою очередь, как отмечают специалисты Роскачества, хороший арбуз внешне должен выглядеть свежим, целым и чистым. Полосы на арбузе должны быть яркими, должно присутствовать пятно желтого цвета. Стоит помнить, что высохший хвостик у продукта не всегда является 100-процентной особенностью вкусного арбуза, так как он мог дойти до такого состояния во время транспортировки. Также эксперты не советую покупать разрезанный плод: так микроорганизмы могут попасть в мякоть через трещины в кожуре арбуза.