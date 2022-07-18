Собянин рассказал о благоустройстве в столичном районе Ясенево

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Ясенево Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в одном из самых больших и зеленых районов столицы — Ясеневе. Там проживают порядка 180 тысяч москвичей.

Глава города сообщил, что в прошлые годы здесь были приведены в порядок несколько общественных пространств. Например, зона для отдыха и занятий спортом на улице Рокотова и парк 30-летия района Ясенево. Кроме того, были благоустроены дворы и школьные территории, в том числе кварталы между Новоясеневским проспектом, улицами Голубинской и Тарусской.

— Чтобы москвичам было удобно добираться к местам отдыха, открыли станцию метро «Битцевский парк». Построили эстакаду на пересечении Профсоюзной улицы и Новоясеневского проспекта для выезда из района, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

1/8 Фото: Сайт Сергея Собянина 2/8 Фото: Сайт Сергея Собянина 3/8 Фото: Сайт Сергея Собянина 4/8 Фото: Сайт Сергея Собянина 5/8 Фото: Сайт Сергея Собянина 6/8 Фото: Сайт Сергея Собянина 7/8 Фото: Сайт Сергея Собянина 8/8 Фото: Сайт Сергея Собянина

Мэр также упомянул, что в этом году начался большой проект по реабилитации Битцевского леса. Комплексное благоустройство продолжается в границах Новоясеневского проспекта, улиц Голубинской, Паустовского и Ясногорской, Инессы Арманд и проезда Карамзина: там появляются комфортные дорожки для прогулок, а во дворах — новые детские и спортивные площадки.

По словам Собянина, все работы планируется закончить до конца года.

До этого мэр открыл поликлинику в Ясеневе после реконструкции. По его словам, филиал поликлиники стал 55-м среди всех столичных учреждений, где провели комплексную реконструкцию. Всего в планах города провести ремонт еще в сотне больниц.