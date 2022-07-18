Приуроченный ко Дню фронтовой собаки конкурс стартовал в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, улица Советской Армии, 2с1 Карта всех событий

Музей Победы объявил старт всероссийского конкурса рассказов «Мой верный друг» 18 июля. Творческое состязание приурочено к ежегодному празднованию Дня фронтовой собаки, сообщили в пресс-службе музея.

Празднование Дня фронтовой собаки намечено на 19 августа.

— История знает множество примеров верности и преданности собак, мужества и героизма четвероногих помощников. В годы Великой Отечественной более 60 тысяч фронтовых собак несли службу: это собаки — связисты, санитары, саперы, диверсанты, почтальоны, ездовые собаки. Вместе они вынесли с поля боя более 700 тысяч раненых, нашли четыре миллиона мин и фугасов, доставили 200 тысяч документов, — рассказали организаторы.

К участию в конкурсе приглашаются авторы в возрасте от 7 до 17 лет из всех регионов России. Ребятам предложили написать рассказ о своих любимых собаках, так что конкурсанты могут поделиться историей о героическом поступке четверолапого друга или забавном случае, связанном с питомцем. Объем сочинения не должен превышать три тысячи знаков с пробелами, рассказ можно дополнить фотографией собаки. Работы принимаются до 14 августа.

1/4 Фото: Музей Победы 2/4 Фото: Музей Победы 3/4 Фото: Музей Победы 4/4 Фото: Музей Победы

Победителей определят в нескольких номинациях: «Поучительный рассказ», «Четвероногий герой», «Веселая история», «Всем на свете нужен дом», «За литературный стиль и художественность текста», «Самый юный автор». Кроме того, с 15 по 17 августа на сайте Музея Победы пройдет открытое онлайн-голосование, по результатам которого будут определены обладатели «Приза зрительских симпатий».

Награждение авторов лучших работ состоится 20 августа в филиале Музея Победы — Музее «Главные оружейные реликвии армии» на Поклонной горе в Москве. Всем конкурсантам будут вручены сертификаты об участии в конкурсе.

Накануне, 17 июля, в Музее Победы открылась выставка, посвященная 80-летию начала Сталинградской битвы. В ее экспозиции представлено более 100 раритетов.