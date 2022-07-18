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Вирусолог оценил эффективность препарата «ЭпиВакКорона»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Вирусолог оценил эффективность препарата «ЭпиВакКорона»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что две дозы вакцины «ЭпиВакКорона» защищают от поражения легких всего на 2 процента. Эффективность данной вакцины оценил профессор вирусологии Анатолий Альтштейн.

Эксперт отметил, что эффективность данной вакцины сомнительна.

— Это такая пептидная вакцина, когда кусочки главного защитного S-белка, который вызывает иммунитет, были использованы не полностью. А это главная часть всех вакцин. Без антител к S-белку вакцина эффективной быть не может. Разработчики дали довольно неопределенные и нечеткие и не соответствующие науке объяснения, — отметил он в комментарии Общественной службе новостей.

Альтштейн отметил, что использовать данную вакцину не стоит, лучше сделать выбор в пользу «Спутника».

По данным ВОЗ, за первую неделю июля во всем мире ковид был выявлен у 4,6 миллиона человек (умерло восемь тысяч). Таким образом, заболеваемость выросла на 3 процента, передает Царьград.

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