Москва-река станет центром выставки «Город для каждого» в Манеже

Фото: пресс-служба мероприятия

С 1 по 21 августа лучшие городские проекты будут представлены в «Манеже» на выставке «Город для каждого». Посетители увидят трансформации Москвы за последние 10 лет и результаты важнейших урбанистических преобразований столицы. Также будут представлены планы дальнейшего развития мегаполиса.

По задумке организаторов, центральная часть экспозиции «Город для каждого» Московского урбанистического форума будет оформлена как общественное пространство набережной Москвы-реки. Настоящая река появится в «Манеже», здесь можно будет позаниматься йогой, принять участие в мастер-классах или просто отдохнуть у воды. А также увидеть проекты новых мостов через Москву-реку, знаковые и узнаваемые объекты общественных пространств города: обновленные набережные (Шелепихинская, Краснопресненская, Филевская), городские парки (ВДНХ, «Зарядье», «Яуза», «Тюфелева роща»), территории жилых комплексов на берегу реки. Совсем скоро так будет выглядеть Москва — посетители выставки в «Манеже» первыми своими глазами увидят будущие преобразования.

На интерактивных стендах гости смогут узнать, как меняются дороги, метро и транспорт, дома и офисы, детские площадки и спортивные кластеры, научные центры, больницы и музеи. И как в итоге вместе с городом меняется сам житель.

4D-аттракционы, интерактивные макеты и инсталляции, дополненная реальность и виртуальная среда, тактильные экспонаты и передовые выставочные решения позволят посетителям ощутить эффект полного погружения и взаимодействия с различными городскими пространствами и объектами.

Так, например, в зоне, посвященной 5-летию программы реновации, для наглядного сравнения воссоздадут интерьеры хрущевки и новостройки, посетители смогут познакомиться с современными стандартами отделки квартир и прогуляться по нескольким будущим кварталам реновации с помощью специального VR-оборудования.