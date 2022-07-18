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Прошла церемония открытия самого большого фонтана в России

Антон Махов
Общество
Прошла церемония открытия самого большого фонтана в России
Фото: РГВК «Дагестан» / YouTube

В Сети появилось видео самого большого российского фонтана, его сняли с высоты. Ролик в понедельник, 18 июля, опубликовал Сбер.

Самый большой фонтан России расположен в городе Дербенте в Дагестане. Струи достигают 30 метров в высоту, здесь есть впечатляющая световая подсветка и масштабные картины на водном экране.

Видео: t.me/vokrugtech

Съемку провели с помощью дрона во время официального открытия фонтанного комплекса.

Самый большой светомузыкальный фонтан в России расположили в обновленном парке имени Низами Гянджеви. Строили его при финансовом участии Сбера.

К особенностям фонтана относятся так называемый огонь на воде — особая технология подачи струи, а также наличие площадки для пуска фейерверков и большой водный лабиринт. Общая площадь фонтана составляет порядка 5000 квадратных метров. Видео из Telegram-канала Сбера разлетелось по социальным сетям.

В проекте «Активный гражданин» в рамках нового специального проекта «Лето активного гражданина» началось голосование «Самые красивые фонтаны Москвы».

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