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Москвичи выберут самые красивые фонтаны столицы

Елена Самойлова
Город
Москвичи выберут самые красивые фонтаны столицы
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

В проекте «Активный гражданин» в рамках нового специального проекта «Лето активного гражданина» открылось голосование «Самые красивые фонтаны Москвы». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 18 июля.

В голосовании представлены 24 фонтана, среди которых «Золотой колос», «Дружба народов», «Каменный цветок», «Адам и Ева под райским деревом» и другие. Москвичи смогут выбрать до пяти вариантов ответа или же добавить свой.

Кроме того, в ходе голосования горожане ознакомятся с интересными фактами и историями, отмечается на сайте. Например, для чего фронтовики собирались у фонтана «Театральный» рядом с Большим театром, где в столице находится самый большой сухой фонтан или у какого фонтана в XIX веке можно было набрать воду.

А 13 июля на сайте проекта «Активный гражданин» жителям Москвы предложили проголосовать за лучшие пункты проката в городских парках и общественных местах.

До этого сообщалось, что в проекте «Лето активного гражданина» появилось голосование, посвященное лучшим площадкам для спортивного отдыха.

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