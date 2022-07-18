Пешеходная зона с велодорожками появится на Симоновской набережной

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В рамках благоустройства жилого комплекса специалисты построят пешеходную зону с велодорожками на Симоновской набережной. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в понедельник, 18 июля.

Так, планируется создать общедоступную озелененную территорию для пеших прогулок с комфортными зонами отдыха протяженностью более 250 метров вдоль набережной, а также велодорожки, связанные с городской сетью. Вдоль променада специалисты построят кафе и террасы с видами на воду, которые откроются на первых этажах домов.

Общая площадь благоустройства ЖК составит более шести тысяч квадратных метров. В ее рамках будет создан приватный парк с редким северным ландшафтом, детские плей-хабы из натуральных материалов, спортивные и досуговые зоны, а также площадка для выгула собак.

При этом площадь самого ЖК составляет более 82,6 тысячи квадратных метров. Он включает в себя пять корпусов высотой до 20 этажей с подземным паркингом. В здании построят 808 квартир, в частности, с террасами, патио, саунами и пентхаусы, а ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в одном из самых больших и зеленых районов столицы — Ясеневе, где проживают около180 тысяч москвичей.