Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин назвал снижение уровня бедности основной национальной целью

Евгений Белоусов
Экономика
Путин назвал снижение уровня бедности основной национальной целью
Фото: Пресс-служба Совфеда

Снижение уровня бедности является основной национальной целью России. Такое заявление сделал в понедельник, 18 июля, президент РФ Владимир Путин.

— Одна из наших основных национальных целей, мы все время об этом говорим, — это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно тех граждан, которые живут, мягко говоря, скромно, — заявил он.

По словам Путина, уровень бедности в стране уже снизился до 11 процентов. Однако этого, подчеркнул он, недостаточно. Темпы снижения необходимо увеличить, передает слова главы государства РИА Новости.

До этого стало известно, что в Москве в 2022 году уровень бедности снизился до 5,6 процента. В 2010-м показатель составлял 10 процентов. Помимо этого, в пять раз увеличился объем поддержки малообеспеченных граждан.

В апреле Путин поручил добиться снижения уровня бедности населения и неравенства граждан по доходам в 2022 году. Также президент поручил правительству представить предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных выплат, зарплат бюджетников, МРОТ и прожиточного минимума.

уровень бедности Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Опасное любопытство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Все мнения
О проекте