Путин назвал снижение уровня бедности основной национальной целью

Фото: Пресс-служба Совфеда

Снижение уровня бедности является основной национальной целью России. Такое заявление сделал в понедельник, 18 июля, президент РФ Владимир Путин.

— Одна из наших основных национальных целей, мы все время об этом говорим, — это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно тех граждан, которые живут, мягко говоря, скромно, — заявил он.

По словам Путина, уровень бедности в стране уже снизился до 11 процентов. Однако этого, подчеркнул он, недостаточно. Темпы снижения необходимо увеличить, передает слова главы государства РИА Новости.

До этого стало известно, что в Москве в 2022 году уровень бедности снизился до 5,6 процента. В 2010-м показатель составлял 10 процентов. Помимо этого, в пять раз увеличился объем поддержки малообеспеченных граждан.

В апреле Путин поручил добиться снижения уровня бедности населения и неравенства граждан по доходам в 2022 году. Также президент поручил правительству представить предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных выплат, зарплат бюджетников, МРОТ и прожиточного минимума.